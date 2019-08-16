شكرا لقرائتكم خبر عن غضب بين جماهير الأهلي بسبب إسرائيل والان مع التفاصيل
سادت حالة من الغضب العارم بين جماهير النادي الأهلي، بسبب التعاقد مع الأمريكي أليكس يونج، لاعب كرة السلة، لتدعيم صفوف في الموسم المقبل، ولمدة موسم واحد.
وانتشر الغضب العارم بين جماهير النادي الأهلي بسبب تعاقده مع اللاعب رغم لعبه في إسرائيل لعاميين، وطالبت الجماهير بفسخ التعاقد مع اللاعب لمشاركته في الدوري الإسرائيلي.
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