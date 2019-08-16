الامارات | هازارد يبدأ موسمه مع ريال مدريد مصاباً

شكرا لقرائتكم خبر عن هازارد يبدأ موسمه مع ريال مدريد مصاباً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى ريال مدريد الإسباني ضربة موجعة بإصابة مهاجمه البلجيكي إدين هازارد الوافد اليه حديثا اثر تعرضه لإصابة عضلية في الفخذ اثناء التدريب الجمعة بحسب ما أعلن النادي الملكي.

وكان هازار المنتقل الى ريال قادما من تشلسي الإنكليزي مقابل صفقة بلغت 100 مليون يورو يمني النفس بخوض المباراة الافتتاحية لفريقه ضد سلتا فيغو المقررة السبت في المرحلة الأولى من الدوري الإسباني لموسم 2019-2020، لكنه تعرض لإصابة في الفخذ في مقر تدريبات فريقه.

وذكر الموقع الرسمي لصحيفة "أس" الإسبانية بان الاصابة يمكن ان تبعد هازارد عن الملاعب لفترة تتراوح من 3 ألى 4 اسابيع.

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واصدر النادي الملكي بيانا رسميا أكد فيه انه "بعد إجراء فحوصات اثر نهاية الحصة التدريبية اليوم من قبل الجهاز الطبي تبين اصابة إدين هازارد في عضلات الفخذ الأيمن. سنتابع عملية تأهيله".

ويعاني ريال مدريد من إصابات عدة في صفوفه أخطرها لجناحه ماركو أسينسيو الذي خضع لعلمية جراحية في الرباط الصليبي وسيغيب لأشهر عدة بالإضافة الى الجناح الأيسر الفرنسي فرلان مندي القادم مطلع الموسم الحالي من ليون والذي يعاني من إصابة في ربلة الساق.