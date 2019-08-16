روما يعلن رحيل ستيفن نزونزي إلى الدوري التركي

الجمعة 16 أغسطس 2019

قام نادي روما الإيطالي، اليوم الجمعة، بالاعلان عن رحيل اللاعب ستيفن نزونزي، نجم وسط الفريق، إلى صفوف نادي جالطة سراي التركي، هذا الصيف.

وكشف روما عبر موقعه الرسمي، أن نزونزي انضم إلى جالطة سراي لمدة موسم على سبيل الإعارة تنتهي في 30 يونيو / حزيران 2020، مع خيار شراء اللاعب بصفة نهائية مقابل 16 مليون يورو، قبل نهاية فترة الإعارة.

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وتابعأن جالطة سراي لديه خيار تمديد الإعارة لمدة 12 شهرًا إضافية حتى 30 يونيو / حزيران 2021، مقابل 500 ألف يورو.

واكمل النادي الإيطالي، أنه حال قرر جالطة سراي تفعيل بند تمديد إعارة اللاعب لسنة اخرى، فبإمكان النادي جعل الصفقة دائمة مقابل رسوم قدرها 13 مليون يورو.

اختتم أن نزونزي انضم للجيالوروسي في صيف 2018، وتمكن خلال الموسم الماضي في المشاركة بـ39 مباراة بقميص الذئاب، سجل خلالها هدف واحد فقط.