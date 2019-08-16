نيمار ضمن القائمة البرازيل المستدعاة لوديتي كولومبيا وبيرو الجمعة 16 أغسطس 2019 قام المدير الفني لمنتخب البرازيل تيتي بالاعلان عن قائمة السامبا لخوض وديتي بيرو وكولومبيا الشهر القادم.

وتبعاً للحساب الرسمي لمنتخب البرازيل على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فإن القائمة شهدت تواجد كل من فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، ونيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان. وجاءت قائمة البرازيل كالتالي: Advertisements حراسة المرمى: إيديرسون – إيفان – ويفرتون الدفاع: ماركينيوس – تياجو سيلفا – سمير سانتوس – ميليتاو – ألفيس – فاجنر – ساندرو – خورخي. الوسط: كاسميرو – فابينيو – آرثر ميلو – آلان – باكيتا – كوتينيو. الهجوم: نيمار – فينيسيوس – نيريس – فيرمينو – ريتشارليسون – برونو هنريكي

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