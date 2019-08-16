جهاد جريشة حكمًا لمباراة الأهلي وبيراميدز

جهاد جريشة حكما لمباراة الأهلي وبيراميدز
الجمعة 16 أغسطس 2019
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن تعيين الحكم الدولي جهاد جريشة لإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز بالدور الـ16 من بطولة كأس مصر.
وذكر اتحاد الكرة عبر الصفحة الرسمية على موقع فيسبوك للتواصل للاجتماعي أن لجنة الحكام برئاسة سمير عثمان قد أسندت مهمة إدارة مباراة الأهلي وبيراميدز للحكم جريشة وسيعاونه كل من هاني عبد الفتاح مساعدًا أول ويوسف البساطي مساعدًا ثانيًا وصبحي العمراوي حكما رابعا وطارق سامي حكم إضافي أول ومحمود ناجي حكم إضافي ثانيًا.
ومن المقرر أن يواجه الأهلي فريق بيراميدز يوم السبت لحساب الدور الـ16 من بطولة الكأس.
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