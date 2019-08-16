لامبارد يطالب تشيلسى بإجراء رادع لدعم أبراهام ضد العنصرية

الجمعة 16 أغسطس 2019

أبدى فرانك لامبارد المدير الفنى لفريق تشيلسى استياءه من تعرض تامى أبراهام مهاجم الفريق لهجوم عنصرى من مشجعى البلوز عقب كأس السوبر الأوروبى ضد ليفربول.



وقال لامبارد فى مؤتمر صحفى عقد اليوم: "أبراهام لم يهتز من العبارات العنصرية، يملك شخصة عظيمة.. لقد تحدثت معه، وأكد أنه بكامل تركيزه ولا يلتفت لتلك الأمور، هو يرغب بإثبات نفسه هذا الموسم وهو لاعب شاب كبير وامامه مستقبل عظيم."

وتابع قائلا: "أنا مستاء للغاية من العبارات العنصرية بحق تامي ابراهام من جماهير تدعي انها تشجع تشيلسي، على النادي ان يتخذ قرارات صارمة."

وكان أبراهام قد أهدر ركلة ترجيح تشيلسى الأخيرة ضد ليفربول ليتوج الأخير بلقب كأس السوبر الأوروبى بعد نهاية المباراة بنتيجة 2/2 ثم حسمها الريدز بركلات الترجيح 5/4، وتلقى المهاجم الشاب هجومًا عنصريًا عبر مواقع التواصل الاجتماعى ردًا على إهدار تلك الركلة.