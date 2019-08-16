نجم بايرن ميونخ يوارب الباب حول إمكانية رحيله

الجمعة 16 أغسطس 2019

وارب النمساوي ديفيد ألابا، ظهير بايرن ميونخ الألماني، الباب أمام إمكانية رحيله عن النادي البافاري، لخوض تجربة وتحدٍ جديد مع فريق آخر. وارتبط الدولي النمساوي، صاحب الـ27 عامًا، مؤخرًا بالانتقال إلى برشلونة الإسباني، الذي يبحث عن ظهير أيسر لمنافسة جوردي ألبا. وخلال تصريحات أبرزتها شبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، قال ألابا: "تركيزي منصب بشكل كامل على البايرن، ولا أعلم ما سيحدث في العام المقبل". واستطرد "دائمًا ما أتحدث عن رغبتي في خوض تحديات جديدة، سواء مع بايرن أو أي مكان آخر، لا يمكنني الجزم بذلك". ويرتبط ألابا بعقد مع بايرن ميونخ حتى صيف 2021، لكن النادي لم يتحرك حتى الآن للتفاوض مع لاعبه من أجل تمديد التعاقد. يذكر أن بايرن ميونخ يستعد لبدء مشواره في البوندسليجا بمواجهة هيرتا برلين، اليوم الجمعة، على ملعب أليانز أرينا، في الجولة الافتتاحية.

