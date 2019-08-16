نبأ سعيد لزيدان قبل مباراة سيلتا فيجو

الجمعة 16 أغسطس 2019

كتب علي أحمد

تلقى الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، نبأ سعيدًا قبل مواجهة سيلتا فيجو، غدًا السبت، في افتتاح بطولة الليجا.



وبحسب صحيفة "ماركا"، فإن الظهير الأيمن لريال مدريد داني كارفاخال سيشارك في المباراة بدون أي مشاكل.

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وكان كارفاخال قد تلقى البطاقة الصفراء الخامسة خلال مواجهة بيتيس بنهاية الموسم الماضي، لكن الاتحاد الإسباني ناقش إمكانية عدم تطبيق عقوبات الجولة الأخيرة من الليجا في الموسم الجديد، وأقر ذلك بشكل رسمي اليوم الجمعة.

وتم العفو عن اللاعبين داني باريخو وخوسيه جايا (فالنسيا)، وداني كارفاخال (ريال مدريد)، ونيمانيا ماكسيموفيتش (خيتافي)، وأريتز إيلوستوندو ودييجو يورنتي (ريال سوسييداد).

واستقبل الميرنجي ضربة موجعة بإصابة البلجيكي إيدين هازارد في نهاية مران اليوم، ومن المتوقع غيابه لفترة تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع.