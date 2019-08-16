شكرا لقرائتكم حمدي زكي يغيب عن الإسماعيلى فى ودية بتروجت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت قائمة الاسماعيلي لخوض ودية بتروجيت فى الخامسة من مساء اليوم على ملعب بتروسبورت ظهور الوافد الجديد إبراهيم ابو اليزيد فيما غاب محمد حمدى زكى لعدم الجاهزية.

وجاءت القائمة كاملة كالتالى …

حراسة المرمى .. محمد مجدى، محمد فوزى.

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خط الدفاع .. محمد هاشم، محمد مجدى الجمل، ابراهيم ابو اليزيد، محمد عمار، احمد فتحى كاستيلو، احمد ايمن، أسامة إبراهيم، حمد الزوى.

خط الوسط .. عماد حمدى، محمود دونجا، نادر رمضان، محمد بيومى، مصطفى فارس، خليل نيمار، مدحت فقوسة، وجية عبدالحكيم،احمد مدبولى ، بيكيتى سيلفا.

خط الهجوم .. بينسون شيلونجو ، محمد الشامى.