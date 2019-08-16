شكرا لقرائتكم سموحة يعلن ضم إسلام الفار... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعاقد سموحة مع اسلام الفار لاعب فريق النجوم والأهلي السابق، ونشرت صفحة سموحة الرسمية صورة اسلام الفار على تويتر وعلقت: لاعب الاهلي السابق الحاوي إسلام الفار ... سموحاوي. Advertisements كان فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة قد أعلن بأنه سيدعم الفريق بعدد من الصفقات السوبر عقب التقييم الأخير والاستقرار على القائمة الأولى للفريق فى الموسم المقبل.

سموحة

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