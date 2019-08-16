شكرا لقرائتكم "التعادل = قرعة" .. بند جديد يشعل الكراسى الموسيقية بانتخابات الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادي الزمالك، إقامة الانتخابات التكميلية لمجلس الإدارة، أحد أيام 5 أو 6 أو 7 سبتمبر المقبل، لانتخاب أمين صندوق و 3 أعضاء جدد ينضمون للمجلس الأبيض خلال الفترة القادمة.

وتتضمن لائحة نادي الزمالك الجديدة، بندا خاص بالانتخابات لم يتواجد فى اللوائح السابقة وسيتم تطبيقه خلال الانتخابات التكميلية المنتظرة لأول مرة وهو ما يكشفه الخليج 365.

بند الانتخابات الجديد فى لائحة النظام الأساسي بنادي الزمالك، يسمح بحسم الفائز بأحد المقاعد الانتخابية عن طريق القرعة، فى حالة تساوي مرشحين أو أكثر فى عدد الأصوات.

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وجاء نص البند العاشر فى المادة 17 بلائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك، كالتالي:-

بالنسبة للقرارات الخاصة بانتخاب مجلس الإدارة يفوز المرح الحاصل على أعلي الأصوات فإذا تساوي اثنان أو أكثر فى عدد الأصوات تجري قرعة بمعرفة رئيس اللجنة القضائية لتحديد المرشح الفائز.

وحتى الآن وقبل انتهاء اليوم الثاني من فتح باب الترشح لانتخابات الزمالك، تقدم 4 مرشحين لخوض الانتخابات التكميلية هم الفنان أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، على مقعد أمين الصندوق وأحمد مرتضي منصور وحمادة أنور وأحمد عادل عبد الفتاح على مقاعد العضوية.