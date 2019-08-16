شكرا لقرائتكم الأهلي يعلق على أنباء التفاوض مع دياز لخلافة لاسارتى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل نفى مصدر داخل النادى الأهلى الأنباء التى تردد مؤخرًا عن الدخول فى مفاوضات مع الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني السابق لبيراميدز لخلافة الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني الحالي للقلعة الحمراء.
وقال المصدر الأهلاوى لـ"الخليج 365" إن الحديث عن مفاوضات الاهلي مع دياز غير صحيح وغير مُقنع على الإطلاق ، مُتساءلاً: كيف نتفاوض مع مدرب أجنبي سواء كان دياز أم غيره ونحن لدينا مباراة هامة وقوية أمام بيراميدز غداً في كأس مصر.
وأضاف المصدر: لم نٌفكر في إقالة لاسارتي حتى نبح عن البديل سواء كان دياز أم أي مدرب أخر خاصة وأن النادي أعلن مؤخراً أن المدير الفني مُستمر لنهاية الموسم المقبل حتى ينتهي عقده الذى بدأ في يناير الماضي ومدته موسماً ونصف الموسم.
وكشف المصدر عن أن لاسارتي لن يرحل بنسبة كبيرة من الاهلي حتى لو خسر الفريق من بيراميدز غداً لذا فإن الحديث عن إجراء تغييرات في الجهاز الفني للفريق حالياً أمراً غير منطقي على الإطلاق.
ولم يستبعد المصدر أن يكون دياز ونجله رفع سعرهما لدى أي نادي مصري أو عربي يتفاوض معهم حالياً عن طريق متابعة حساب الاهلي عبر "تويتر" ، وطالب المصدر جماهير الفريق بدعم الجهاز الفني والثقة في لاسارتي خلال مباراة الغد من أجل الفوز على بيراميدز من أجل إستمرار رحلة الفوز بالكأس بعد حصد الدوري الذى كان بعيد خلال الأسابيع الأولى من المسابقة.
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