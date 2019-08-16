شكرا لقرائتكم قبل مواجهة بيراميدز .. درس لاتينى لخماسى الأهلى بعنوان "كيف تكون مسمار"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الاهلي جلسات مُكثفة مع لاعبي الفريق للحديث عن عدة أمور فنية لكن الأمر اللافت للنظر أن لاسارتي تحدث بشكل موسّع مع لاعبي خط الوسط.

وتحدث لاسارتي مع الرباعي حسام عاشور وحمدي فتحي وعمرو السولية والوافد المالي الجديد آليو ديانج والصاعد عربي بدر وشرح لهم بعض الأمور والتعليمات الفنية على مدار التدريبات الماضية.

تعليمات لاسارتي لخماسي الوسط تركزت في الأيام الماضية حول التمرير السريع والتحذير من الكرات المقطوعة وضرورة نقل الهجمة بشكل دقيق وإفساد هجمات المنافس.

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لاسارتي أوقف مران الاهلي أكثر من مرة خلال الأيام الماضية بسبب أخطاء بعض اللاعبين وتحديداً لاعبي الوسط لذا طالب المدير الفني بضرورة تنفيذ تعليماته.