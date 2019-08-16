شكرا لقرائتكم جنش يؤازر الزمالك قبل ضربة البداية الإفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى نادي الزمالك على مؤازرة زملائه قبل مواجهة ديكاداها الصومالي، في تمام التاسعة مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

ونشر جنش صوراً للزمالك عبر حسابه على موقع انستجرام وعلق: اليوم بداية الحلم.



جنش

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ويغيب جنش عن مواجهة الزمالك وديكاداها للإصابة في وتر أكيلس والتي تبعده عن المشاركة مع الفريق الأبيض الموسم القادم.

وتقام المباراة المرتقبة على استاد برج العرب بالإسكندرية، بحضور 10 آلاف مُشجع، حيث يسعى الأبيض للعودة بقوة لمنافسات البطولة الأفريقية التى غاب عن المشاركة فيها لمدة عامين.

وكان آخر ظهور للزمالك فى دور المجموعات عام 2017، ليكتفى بعدها للمشاركة فى الكونفدرالية الأفريقية خلال العامين الماضيين، قبل أن يتوج بلقبها فى النسخة الأخيرة على حساب فريق نهضة بركان المغربى.