شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف عدم إقامة ندوات داخل الزمالك فى الانتخابات التكميلية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دعا مجلس إدارة نادي الزمالك، لعقد جمعية عمومية عادية، لإجراء انتخابات تكميلية، لضم أمين صندوق و 3 أعضاء لمجلس الإدارة، بعد تعديل اللائحة الداخلية وتغيير هيكل مجلس الإدارة ليضم رئيس ونائب وأمين صندوق و7 أعضاء.

وأعلن مجلس الزمالك، فتح باب الترشح للانتخابات التكميلية لمدة 4 أيام بداية من اليوم الخميس من الساعة التاسعة صباحا إلى التاسعة مساء، ليتقدم من تتوافر فيهم شروط العضوية والترشح الموضحة بلائحة النظام الأساسي للنادي مرفقا بها المستندات اللازمة للترشح.

"الخليج 365" يكشف عدم إقامة ندوات داخل الزمالك فى الانتخابات التكميلية..

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يحظر على رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم من المرشحين إقامة أى ندوات انتخابية داخل النادي كما يمتنع على جميع المرشحين وأنصارهم توزيع أى منشورات انتخابية داخل النادي حفاظا على أمنه واستقراره.

ويلتزم مجلس الإدارة بتسليم جميع المرشحين عناوين السادة أعضاء النادي وبريدهم الإلكتروني لإرسال برنامجهم الإنتخابى إليهم.