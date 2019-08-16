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أنطوي خارج حسابات بيراميدز أمام الأهلي...

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جدة - عمرو شويل يغيب  الغاني جون انطوي مهاجم بيراميدز عن مواجهة الأهلي المقرر اقامتها غدا السبت والتي تأتي ضمن مباريات دور ال16 لبطولة كأس مصر والمقرر اقامتها علي ملعب برج العرب بالاسكندرية ، بعد سقوطه في مران بيراميدز الأخير علي ظهره ليتعرض لاصابه قوية ليقوم الجهاز الفني بقيادة الفرنسي ديسابر باستبعاده من اللقاء.

 

وانضم جون أنطوي إلى صفوف بيراميدز قادماً من مصر المقاصة بعدما كان اللاعب قريباً من الانتقال إلى نادي الزمالك إلا أن الخلافات المادية حالت دون إتمام الصفقة.

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