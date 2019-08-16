شكرا لقرائتكم أنطوي خارج حسابات بيراميدز أمام الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وانضم جون أنطوي إلى صفوف بيراميدز قادماً من مصر المقاصة بعدما كان اللاعب قريباً من الانتقال إلى نادي الزمالك إلا أن الخلافات المادية حالت دون إتمام الصفقة.
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