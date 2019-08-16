شكرا لقرائتكم ميركاتو الصيف يظهر في كأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويتواجه الأهلي و بيراميدز فى الثامنة مساء غداً باستاد برج العرب بالإسكندرية فى مسابقة كأس مصر ، ويواجه الفائز منهما فريق حرس الحدود فى دور الـ8.
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