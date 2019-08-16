ميركاتو الصيف يظهر في كأس مصر...

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جدة - عمرو شويل أكد مسئولو اتحاد الكرة أن الصفقات الجديدة التى أبرمتها الأندية وتم تسجيلها فى اتحاد الكرة يحق لها المشاركة فى كأس مصر ، وكشف مصد من داخل الجبلاية أن الصفقات التى أبرمها النادي الأهلي و بيراميدز وتم قيدها فى سجلات اتحاد الكرة يحق لها المشاركة فى مباراة الفريقين غدًا بدور الـ16 لكأس مصر.

ويتواجه الأهلي و بيراميدز فى الثامنة مساء غداً باستاد برج العرب بالإسكندرية فى مسابقة كأس مصر ، ويواجه الفائز منهما فريق حرس الحدود فى دور الـ8.