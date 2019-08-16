شكرا لقرائتكم المقاصة يصل معسكر الإسماعيلية استعدادا لمواجهة الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة إلى فندق إقامة الفريق الفيومي بمدينة الإسماعيلية، حيث يستعد المقاصة للدخول في معسكر مغلق استعداداً للموسم الجديد الذى يبدأه بلمواجهة الزمالك في كأس مصر.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي مصر المقاصة فيديو من وصول الفريق إلى الفندق عبر حسابها على موقع تويتر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المقاصة يصل معسكر الإسماعيلية استعدادا لمواجهة الزمالك... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.