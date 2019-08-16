شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يعلن تعاقده مع اسلام الفار لاعب الأهلي السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الصفحة الرسمية لنادي سموحة عن نجاح مسئولو الفريق السكندري في التعاقد مع اسلام الفار لاعب فريق النجوم والأهلي السابق، عبر موقع تويتر. ونشرت صفحة سموحة صورة اسلام الفار على تويتر وعلقت: Advertisements لاعب الاهلي السابق الحاوي إسلام الفار ... سموحاوي. كان فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة قد أعلن بأنه سيدعم الفريق بعدد من الصفقات السوبر عقب التقييم الأخير والاستقرار على القائمة الأولى للفريق فى الموسم المقبل.

اسلام الفار

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