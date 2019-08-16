شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز ينهى استعداداته لمواجهة الأهلي فى دور الـ16 بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز استعداداته لمواجهة النادى الأهلي فى المباراة التي تقام غداً السبت ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس مصر.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي بيراميدز عبر حسابها على موقع تويتر، صوراً من التدريبات الأخيرة للفريق قبل المواجهة المرتقبة وعلقت: التدريب الأخير للفريق قبل مواجهة الأهلي غداً في دور الـ 16 من بطولة كأس مصر.

ويدخل فريق بيراميدز اللقاء تحت قيادة الفرنسي سباستيان ديسابر، في ثاني المواجهات الرسمية للخواجة بعد مباراة إيتوال الكونجولي والتي فاز بها بيراميدز برباعية بمنافسات الدور التمهيدي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويغيب الغانى جون انطوى مهاجم بيراميدز عن لقاء الاهلى بسبب الاصابة التى تعرض لها فى الظهر اثناء مشاركته فى تدريبات الفريق .

وتقام مباراة الأهلي وبيراميدز في تمام الثامنة مساء غداً السبت على استاد برج العرب بالأسكندرية.

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