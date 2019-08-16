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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة الموافق 18/8/2019، العديد من الأحداث الرياضية المهمة التى كان أبرزها، الزمالك يدرس التراجع عن تعيين الصربى ستانويفيتش لتدريب الفريق، وعبد الحفيظ يناقش مع رباعى الأهلى عروض الرحيل فى الصيف.

الزمالك يدرس التراجع عن تعيين الصربى "ستانويفيتش" لتدريب الفريق

يدرس مسئولو الزمالك، التراجع عن تعيين الصربى أليكساندر ستانويفيتش في مهمة المدير الفنى للفريق الأبيض، خلال الفترة الجارية، بعد الإعلان الرسمى عن إسناد مهمة قيادة الفريق الأبيض له بعد مباراة ديكاداها الصومالى، المقرر لها مساء اليوم، فى ذهاب دور التمهيدى لدورى أبطال أفريقيا.

عبد الحفيظ يناقش مع رباعى الأهلى عروض الرحيل فى الصيف

يبحث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة فى الأهلى مع لاعبي الفريق الذين قرر النادى الاستغناء عنهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجاري مصير العروض التى جاءت لهؤلاء اللاعبين.

محمود عثمان يطلب الاجتماع بقيادات الحكام للتنسيق للموسم الجديد

يجهز سمير عثمان رئيس لجنة الحكام الدولي الجديد لعقد اجتماع مع قيادات التحكيم سواء القدامي أوالحاليين لمعرفة أرائهم فى عملية التطوير الخاصة بالحكام خلال الفترة المقبلة ووضع أليات يتم السير عليها والتعرف على مقترحاتهم تمهيداً لتطبيقها فى الفترة المقبلة .

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الإسماعيلي يرهن الموافقة على رحيل بافور بالتعاقد مع مهاجم افريقى

رهن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي الموافقة علي رحيل الغاني ريتشارد بافور مدافع الدراويش لصفوف العدالة السعودي بالتعاقد مع مهاجم أفريقي سوبر.

نانت الفرنسى يطلب بطاقة بينافينتى من بيراميدز رسميا

كشف مسئولو اتحاد الكرة أن نادى نانت الفرنسى طلب البطاقة الدولية الخاصة بكريستيان بينافينتى لاعب بيراميدز والمنتقل مؤخرا للدورى الفرنسى.

اتحاد الكرة يُطالب الشركة الراعية بتحديد مكان سوبر الأهلي والزمالك

طلب مسئولو اتحاد الكرة من الشركة الراعية للجبلاية حسم مكان إقامة مباراة الأهلي و الزمالك فى السوبر المصري المقرر له 18 سبتمبر من الشهر المقبل سواء بإقامته داخل مصر أو خارجها و الأخير هو الأقرب بعد وصول عدة عروض شفوية بإستضافة السوبر بعد النجاح الساحق للبطولة المصرية التى أقيمت فى الإمارات فى المواسم الماضية وشهدت إقبال جماهيري كبير فى مباراتي الأهلي و الزمالك ثم الأهلى والمصرى.

الجبلاية تحدد 400 ألف جنيه راتب للمدير الفني للمنتخب الوطنى

كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة أن المدير الفني للمنتخب والذى سيتم الكشف عنه الأسبوع المقبل لن يتخطى راتبه ما بين الـ400 و 500 ألف جنيه شهرياً بعد الاستقرار بصفة رسمية على تعيين مدرب مصري خلفاً للمكسيكي خافيير أجيري المدير الفني السابق للفراعنة و الذى تمت إقالته عقب خروج منتخب مصر من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 بعد الهزيمة أمام جنوب أفريقيا بهدف فى البطولة التى استضافتها مصر.