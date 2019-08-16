- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن جنش عن مواجهة ديكاداها: اليوم بداية الحلم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى نادى الزمالك على مؤازرة فرسان ميت عقبة، الذين يستعدون لمواجهة ديكاداها الصومالى، فى تمام التاسعة مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدى لدورى أبطال أفريقيا.
ونشر جنش صوراً للزمالك عبر حسابه على موقع إنستجرام وعلق: اليوم بداية الحلم.
ويغيب جنش عن مواجهة الزمالك وديكاداها للإصابة فى وتر أكيلس التى تبعده عن المشاركة مع الفريق الأبيض الموسم المقبل.
وتقام المباراة المرتقبة على استاد برج العرب بالإسكندرية، بحضور 10 آلاف مُشجع، حيث يسعى الأبيض للعودة بقوة لمنافسات البطولة الأفريقية التى غاب عن المشاركة فيها لمدة عامين.
وكان آخر ظهور للزمالك فى دور المجموعات عام 2017، ليكتفى بعدها للمشاركة فى الكونفدرالية الأفريقية خلال العامين الماضيين، قبل أن يتوج بلقبها فى النسخة الأخيرة على حساب فريق نهضة بركان المغربى.
جنش
الزمالك
كانت هذه تفاصيل خبر جنش عن مواجهة ديكاداها: اليوم بداية الحلم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.