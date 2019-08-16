شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة الإسماعيلى لودية بتروجت.. ظهور أبو اليزيد وغياب حمدى زكى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى للإسماعيلى قائمة لاعبيه لخوض ودية بتروجيت فى الخامسة من مساء اليوم على ملعب بتروسبورت.
القائمة شهدت تواجد الوافد الجديد إبراهيم أبو اليزيد فيما غاب محمد حمدى زكى لعدم الجاهزية.
وجاءت القائمة كاملة كالتالى …
حراسة المرمى .. محمد مجدى، محمد فوزى.
خط الدفاع .. محمد هاشم، محمد مجدى الجمل، ابراهيم ابو اليزيد، محمد عمار، احمد فتحى كاستيلو، احمد ايمن، أسامة إبراهيم، حمد الزوى.
خط الوسط .. عماد حمدى، محمود دونجا، نادر رمضان، محمد بيومى، مصطفى فارس، خليل نيمار، مدحت فقوسة، وجية عبدالحكيم، أحمد مدبولى ، بيكيتى سيلفا.
خط الهجوم .. بينسون شيلونجو ، محمد الشامى.
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