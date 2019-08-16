شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة فى بيراميدز.. جون أنطوى يغيب أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكد غياب الغانى جون أنطوى مهاجم بيراميدز عن مواجهة الأهلى المقرر إقامتها غدا السبت، والتى تأتى ضمن مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر، والمقرر إقامتها على ملعب برج العرب بالإسكندرية.
وعلم ”الخليج 365” أن الهداف الغانى سقط فى مران بيراميدز الأخير على ظهره ليتعرض لإصابة قوية ليقوم الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى ديسابر باستبعاده من اللقاء.
وانضم جون أنطوى إلى صفوف بيراميدز قادماً من مصر المقاصة بعدما كان اللاعب قريباً من الانتقال إلى نادى الزمالك، إلا أن الخلافات المادية حالت دون إتمام الصفقة.
كانت هذه تفاصيل خبر صدمة فى بيراميدز.. جون أنطوى يغيب أمام الأهلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.