شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة فى بيراميدز.. جون أنطوى يغيب أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكد غياب الغانى جون أنطوى مهاجم بيراميدز عن مواجهة الأهلى المقرر إقامتها غدا السبت، والتى تأتى ضمن مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر، والمقرر إقامتها على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

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وعلم ”الخليج 365” أن الهداف الغانى سقط فى مران بيراميدز الأخير على ظهره ليتعرض لإصابة قوية ليقوم الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى ديسابر باستبعاده من اللقاء.

وانضم جون أنطوى إلى صفوف بيراميدز قادماً من مصر المقاصة بعدما كان اللاعب قريباً من الانتقال إلى نادى الزمالك، إلا أن الخلافات المادية حالت دون إتمام الصفقة.