شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف مفاجأة توقيع نجم الأهلى للزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل مسؤولو نادى الزمالك على توقيع أحد لاعبى النادى الأهلى خلال الفترة الماضية،إلا أنهم ينتظرون حصول اللاعب على الاستغناء الخاص به قبل انطلاق الموسم الجديد من أجل الإعلان عن الصفقة رسميًا.
وكشف مصدر داخل النادى الأهلى عن أن مسؤولى القلعة الحمراء فوجئوا منذ أيام بأن اللاعب وقع للزمالك فى جلسة خاصة جمعته مع أكثر من مسئول في إدارة القلعة البيضاء.
وأوضح المصدر أن اللاعب طلب من إدارة الأهلى كثيراً وطوال الفترة الماضية حسم موقفه سواء بقيده فى قائمة الموسم الجديد أو منحه الاستغناء الخاص به لتحديد مصيره بمعرفته الشخصية.
كان الأهلى استغنى مؤخرًا عن أكثر من لاعب سواء عن طريق الإعارة أو البيع النهائى أو الاستغناء المجانى وآخرهم أحمد حمودى.
ويكشف موقع "سوبر كورة" كل التفاصيل الخاصة بتوقيع لاعب النادى الأهلى للزمالك .. لمعرفة اسم اللاعب الذى وقع للقلعة البيضاء اضغط هنا
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