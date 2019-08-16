اتحاد الكرة: الصفقات الجديدة ستشارك فى كأس مصر والبداية الأهلى وبيراميدز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اتحاد الكرة أن الصفقات الجديدة التى أبرمتها الأندية وتم تسجيلها فى اتحاد الكرة يحق لها المشاركة فى كأس مصر. وتابع المصدر أن الصفقات التى أبرمها النادى الأهلى وبيراميدز وتم قيدها فى سجلات اتحاد الكرة يحق لها المشاركة فى مباراة الفريقين غدًا بدور الـ16 لكأس مصر. ويتواجه الأهلى وبيراميدز فى الثامنة مساء غد باستاد برج العرب بالإسكندرية فى مسابقة كأس مصر، ويواجه الفائز منهما فريق حرس الحدود فى دور الـ8.

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