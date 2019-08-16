غينيا بيساو يستدعى بيكيتى سيلفا من الإسماعيلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى النادى الإسماعيلى فاكساً من اتحاد الكرة يخطره فيه بلتقيه استدعاء رسمى من المنتخب الغينى يطلب فيه حضور بيكيتى سيلفا صانع ألعاب الدراويش لمنتخب بلاده للمشاركة فى مباراتى جمهورية ساو تومى ذهاباً وإياباً بتصفيات كأس العالم 2022 والمقرر لهما 2 و9 سبتمبر المقبل. وتعاقد الإسماعيلى مع نجم منتخب غينيا بيساو بعد تألقه فى بطولة كأس الأمم الأفريقية، قادما من فريق الشعلة السعودى خلال فترة الانتقالات الحالية. ويستعد الإسماعيلى لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى فى دور الـ32 للبطولة العربية والمقرر لها 13 سبتمبر المقبل. وأوقعت القرعة الإسماعيلى فى مواجهة مع أهلى بنى غازى بطل ليبيا ضمن منافسات دور الــ32، حيث يحتضن ملعب الإسماعيلية لقاء الذهاب، فيما لم يتضح حتى الآن بشكل رسمى ملعب لقاء الإياب.

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