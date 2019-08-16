شكرا لقرائتكم خبر عن س & ج.. كل ما تريد معرفته عن صدام الزمالك وديكاداها الصومالى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب عشاق الرداء الأبيض دقات التاسعة مساء الليلة لمتابعة مباراة الزمالك مع نظيره ديكاداها الصومالى فى إطار منافسات ذهاب الدور التمهيدى لبطولة دورى أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها على استاد برج العرب بالإسكندرية، بحضور 10 آلاف مُشجع، حيث يسعى الأبيض للعودة بقوة لمنافسات البطولة الأفريقية التى غاب عن المشاركة فيها لمدة عامين، حيث كان آخر ظهور له فى دور المجموعات عام 2017، ليكتفى بعدها للمشاركة فى الكونفدرالية الأفريقية خلال العامين الماضيين، قبل أن يتوج بلقبها فى النسخة الأخيرة على حساب فريق نهضة بركان المغربى.

وفى التقرير التالى نلقى الضوء على أهم التساؤلات التى تشغل عشاق مدرسة الفن والهندسة قبل صدام الليلة..

س : ماذا قدم الزمالك فى دورى الأبطال الأفريقى قبل الظهور فى النسخة الجديدة؟

ج : حقق الزمالك 5 ألقاب فى دورى الأبطال أعوام 1984 (شوتنج ستارز النيجيرى) – 1986 (أفريكا سبور الإيفوارى) – 1993 (كوتوكو الغانى) – 1996 (شوتنج ستارز النيجيرى) – 2002 (الرجاء البيضاوى المغربى).

س: ماذا حقق الزمالك فى آخر ظهور بدورى الأبطال الأفريقى؟

ج : آخر مشاركة للزمالك كانت موسم 2017، وخرج من مرحلة المجموعات (دور الـ16) بحلوله ثالثاُ فى المجموعة الثانية خلف اتحاد العاصمة الجزائرى وأهلى طرابلس الليبى.

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س : من فريق ديكاداها الصومالى منافس الزمالك الليلة؟

ج : ديكاداها كان يعرف باسم فريق بورتو حتى عام 2013، قبل أن يتم تغيير اسمه إلى ديكاداها، تأسس الفريق عام 1973، ويقع فى مقديشو عاصمة الصومال، توج ببطولة الدورى الصومالى مرتين عامى 1998 و2018، توج بكأس الصومال مرتين موسمى 2002 و 2004، وتوج بلقب الدورى الصومالى الموسم الماضى برصيد 42 نقطة من 18 مباراة، حقق الفوز فى 13 وتعادل فى 3 وخسر مباراتين، سجل لاعبوه 37 هدفا واستقبلت شباكهم 13 هدفا.

س : ما التشكيل المتوقع للزمالك أمام ديكاداها الصومالى؟

ج : من المتوقع أن يبدأ طارق يحيى مباراة الزمالك وديكاداها الصومالى بتشكيل مكون من: "محمد عواد فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود الونش ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد الشافى فى خط الدفاع، محمود عبد العزيز ومحمد حسن وأمامهما أشرف بن شرقى ويوسف أوباما وكريم بامبو فى خط الوسط، عمر السعيد فى خط الهجوم".

س : من يغيب عن الزمالك فى مباراة ديكاداها الصومالى؟

ج : يدخل الزمالك مباراته أمام ديكاداها الصومالى، فى ظل غياب كل من مصطفى فتحى وخالد بوطيب وطارق حامد وفرجانى ساسى لعدم الجاهزية الفنية ومحمد أوناجم لعدم أحقيته باللعب إلا فى دور المجموعات، وعبد الله جمعة وأيمن حفنى للإصابة.