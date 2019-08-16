ديسابر: هدف بيراميدز الفوز بالدوري .. وهزمنا الأهلي مرتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

قال سباستيان ديسابر، المدير الفني لفريق بيراميدز، إن فريقه لا يملك شعبية الأهلي أو الزمالك، مضيفًا أن النادي يشبه باريس سان جيرمان، وأنهم يستهدفون الفوز بلقب الدوري.

وأضاف ديسابر من خلال تصريحات لصحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية أن الهدف الذي طلبه المستثمر الإماراتي مالك النادي لهذا الموسم هو الفوز ببطولة الدوري.

وقال: "في الموسم الماضي حققنا المركز الثالث، هذا الموسم هدفنا الأول هو الفوز بلقب الدوري الممتاز، لدينا من الزاد البشري القدر الكافي لنفوز بالبطولة، كما أنه من ضمن الأهداف أن نُعلي من قيمة نادي بيراميدز."

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وواصل: "منذ وصولي إلى هذا النادي، لاحظت رغبة كبيرة لدى المسؤولين هنا أن نحقق شيئًا كبيرًا."

ويتأهب بيراميدز لخوض مباراة هامة أمام الأهلي يوم السبت لحساب الدور الـ16 من بطولة كأس مصر.

وعن هذه المباراة قال ديسابر: "أتوقع أنها ستكون مباراة رائعة، الفوز على الأهلي يجعلنا على بعد 3 مباريات من تحقيق اللقب، بيراميدز فاز على الأهلي مرتين الموسم الماضي بالدوري بنتيجة هدف دون رد وبهدفين مقابل هدف".

وأشاد ديسابر بالفترة التي تواجد فيها على رأس القائمة الفنية للإسماعيلي، مؤكدًا أنه هذه الفترة جعلته يحب مصر كما أنه كان معجبًا بالعمل مع الدراويش.