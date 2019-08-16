خليفة صلاح.. فيفا يكشف موعد الإعلان عن المرشحين لجائزة بوشكاش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA" عن موعد الإعلان عن الأهداف العشرة المرشحة لجائزة أفضل هدف في عام 2019 "جائزة بوشكاش".

وذكر الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم أن قائمة الأهداف المرشحة للتنافس على جائزة بوشكاس سيتم الإعلان عنها في الثالثة عصر يوم الاثنين المقبل، عبر المنصات الإلكترونية لـ "FIFA".

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ويتم اختيار القائمة المختصرة المرشحة للفوز بالجائزة عبر تصويت جماهيري، يبدأ مباشرة عقب الإعلان عن قائمة الأهداف المرشحة، وأشار الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم أن التصويت سيستمر حتى الأول من سبتمبر المقبل.

وأضاف "FIFA" إلى أن القائمة المختصرة المكونة من ثلاثة أهداف، ستطرح على لجنة من أساطير كرة القدم، لاختيار الهدف الفائز من بينها، بعدما كان حسم الفائز بالجائزة يتم مباشرة عبر تصويت جماهيري في السنوات الماضية.

وكان المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، آخر المتوجين بالجائزة، حيث نالها في عام 2018 عن هدفه في شباك إيفرتون، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.