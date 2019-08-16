مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي حقيقة المفاوضات مع دياز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

نفى مصدر مسؤول بالأهلي الدخول في مفاوضات رسمية مع رامون دياز المدير الفني السابق لنادي بيراميدز لتولي إدارته الفنية خلفاً للأوروجوائي مارتن لاسارتي.

وكان دياز ونجله إميليانو قد قاما بمتابعة حساب النادي الأحمر على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" للمرة الثالثة في وقت سابق من الجمعة.

وقال المصدر لمصراوي" لم ندخل فى مفاوضات مع دياز والمدرب حر في متابعة حساب النادي وليس بالضرورة أن كل مرة يتابع فيها حساب النادي تعكس مفاوضات معه".

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وتابع "المدرب حر في متابعة حساب النادي".

وأنهى "لاسارتي يقوم بما عليه حتى الآن وهو مستقر مع الفريق ونتائجه مرضية بعد الفوز بالدوري ومنافسته ببطولة الكأس ودوري أبطال أفريقيا".

وارتبط اسم دياز بالأهلي في مناسبتين الأولى في مايو 2018 وتعثرت المفاوضات والثانية فى نوفمبر الماضي وفشلت أيضاً وفي كلتا المرتين قام دياز وإميليانو بمتابعة حساب الأهلي على "تويتر".

جدير بالذكر أن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي كان قد نفى رحيل لاسارتي في الوقت الحالي مشدداً على أنه يسير بخطى ثابتة مع الفريق ببطولة دوري أبطال أفريقيا والدوري.