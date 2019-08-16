فلاش باك.. ماذا فعل الزمالك في آخر مشاركة بدوري الأبطال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يستهل الزمالك الليلة مشواره في دوري أبطال إفريقيا بمواجهة مضيفه ديكاداها بطل الصومال في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في ذهاب الدور التمهيدي للمسابقة القارية.

وسيعود بطل الكونفدرالية للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا (2019-20) بعد غياب عن آخر نسختين للمسابقة، بحثاً عن اللقب السادس في تاريخه بعد تكرار إنجازه في 2016 بالوصول إلى المباراة النهائية.

ولم ينجح الزمالك في التأهل للبطولة الأهم دوري أبطال إفريقيا عامي 2018 و2019، مكتفيًا بمشاركتين في الكونفدرالية، ليتعرض لإقصاء مبكر في الأولى، قبل أن ينجح في حصد اللقب للمرة الأولى في تاريخه.

وعاد الفارس الأبيض لدوري الأبطال بعدما نجح في حصد المركز الثاني في الدوري المصري للموسم المنقضي (2018-19) خلف الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب القاري (8 مرات).

وتعود آخر مشاركة للزمالك في دوري أبطال إفريقيا إلى عام 2017، حيث ودع الأبيض تحت قيادة البرتغالي أوجستو إيناسيو تلك النسخة من دور المجموعات، بعد تحقيق نسبة فوز لم تتجاوز الـ25% فقط.

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وخاض الزمالك 8 مباريات في تلك النسخة من دوري الأبطال، وتمكن من تحقيق الفوز في مرتين وتعادل في ثلاث مباريات وخسر في مثلهم، وسجل لاعبو الفريق 11 هدفًا كما استقبلت شباكه 11 هدفًا مثلهم.

واستهل الزمالك مشواره من دور الـ32 متخطيًا إينوجو رينجرز النيجيري بنتيجة (5-3) في مجموع المباراتين، إلا أنه لم يحقق سوى انتصار وحيد في دور المجموعات ليودع المسابقة بعد احتلال المركز الثالث بست نقاط.

تعثر كابس يونايتد الزيمبابوي أمام اتحاد العاصمة الجزائري هو ما كان يتمناه الزمالك في الجولة الأخيرة من دور المجموعات من أجل التأهل لدور الثمانية، وهو ما تحقق بالفعل بعد فوز اتحاد الجزائر على كابس بنتيجة (4-1).

إلا أن الزمالك رفض الهدية، وفرّط وصيف النسخة السابقة من البطولة 2016 في تحقيق الفوز على ضيفه أهلي طرابلس الليبي، إذ سقط في فخ التعادل على أرضه في برج العرب بنتيجة (2-2) في ختام دور المجموعات.

يذكر أن الزمالك سيسعى إلى تحقيق انطلاقة جيدة وسط حضور 10 آلاف مشجع في مشواره نحو استعادة اللقب للمرة الأولى منذ عام 2002، من أجل فك الشراكة مع مازيمبي الكونجولي وتحقيق اللقب السادس في تاريخه.