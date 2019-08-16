جهاد جريشة يدير مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

قررت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين الحكم الدولي جهاد جريشة لإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدور الـ16 من كأس مصر.

وذكر اتحاد الكرة عبر فيسبوك أن جريشة سيقود المباراة ويعاونه كل من هاني عبد الفتاح مساعدًا أول ويوسف البساطي مساعدًا ثانيًا وصبحي العمراوي حكما رابعا وطارق سامي حكم إضافي أول ومحمود ناجي حكم إضافي ثانيًا.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الأهلي وبيراميدز يوم غدٍ السبت