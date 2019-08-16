دياز يلحق بنجله ويتابع الأهلي على تويتر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

قام الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني السابق لبيراميدز، بمتابعة الحسابين الرسميين للأهلي على تويتر باللغة العربية والإنجليزية، ليثير التكهنات حول تجدد المفاوضات مع إدارة القلعة الحمراء.

وكان إيميليانو دياز، نجل المدرب الأرجنتيني وعضو الجهاز الفني الخاص به، قام صباح اليوم الجمعة بمتابعة الحساب الرسمي للنادي الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

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وجاءت متابعة إميليانو للحساب الرسمي للأهلي لتثير التكهنات بشأن وجود مفاوضات بين والده مع الأهلي لتدريب الفريق خلال الفترة المقبلة بدلا من الأوروجوياني مارتن لاسارتي.

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وباتت هذه المرة هي الثالثة التي يقوم فيها نجل دياز بمتابعة الحساب الرسمي للأهلي عبر تويتر، بعدما قام بالأمر نفسه في شهر مايو الماضي قبل تعيين الفرنسي باتريس كارتيرون مدربًا للفريق، وفي نوفمبر قبل تعيين مارتن لاسارتي.

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يأتي هذا رغم تأكيد النادي الأحمر على عدم وجود أي نية لإقالة لاسارتي عن تدريب الفريق في الوقت الحالي، تزامنًا مع التقارير التي أشارت إلى اقترابه من الرحيل على خلفية الخروج من دوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي.

دياز قاد بيراميدز في الموسم الماضي (2018-19) خلال 13 مباراة، وتمكن من تحقيق الفوز في 8 مواجهات وتعادل في 4 وخسر مباراة واحدة فقط على يد الجونة، ليجمع 28 نقطة للفريق الذي احتل المركز الثالث.

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ويستعد الأهلي، بطل الدوري، لمواجهة بيراميدز غدا السبت في دور الـ16 لكأس مصر، بعد افتتاح مشواره الإفريقي يوم الأحد الماضي بالفوز (4-0) على اطلع برة بطل جنوب السودان في ذهاب الدور التمهيدي لدوري الأبطال (2019-2020).

يُذكر أن رامون دياز، المدير الفني السابق لبيراميدز، كان ضمن المرشحين لتدريب الزمالك خلال الفترة الحالية، لكن تعثرت المفاوضات بين الطرفين ليتم الإعلان عن تعيين الصربي ألكسندر ستانويفيتش مديرًا فنيًا للفريق.