"غرفة خلع الملابس والمصالحة مع بيراميدز و500 ألف يورو".. هل يتولى دياز تدريب الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

أثار إميليانو دياز، نجل المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز والذي يعمل مدرباً عاماً فى جهازه الفني الجدل بإعادة متابعة حساب الأهلي الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" للمرة الثالثة فيما يقرب من عام.

وارتبط اسم دياز بالأهلي في مناسبتين الأولى في مايو 2018 وتعثرت المفاوضات والثانية فى نوفمبر الماضي وفشلت أيضاً وفي كلتا المرتين قام "إميليانو" بمتابعة حساب الأهلي على "تويتر".

ويأتي متابعة إميليانو دياز فى ظل غموض موقف الأوروجوائي مارتن لاسارتي المدير الفني الحالي للنادي الأحمر الذي يواجه انتقادات بسبب أداء فريقه والذي ارتبط اسمه هو الأخر بنادي يونيفرسيداد التشيلي.

وكشف تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للأهلي السابق عن تفاصيل مفاوضات النادي الأحمر مع دياز في مايو 2018 قائلاً "عرضت على الخطيب c.v لدياز وبرتغالي وروماني وسويسري وتشيكي واختار رئيس الأهلي دياز فاتصلت باميليانو ابن دياز ووجدته في دبي وطلبت منه الحضور للقاهرة خلال ١٢ ساعة، وطلب الخطيب ان يكون الامر سريا، فقلت وأنا أريد ذلك لان الامر فيه احراج لي".

وتابع: "حضر اميليانو وحضر الخطيب وحضر معه حسام غالي ليكون مندوب الخطيب ليطلعه على منشآت النادي ومرافقه ومدارس ابناءه، ركبت الطائرة وانا شبه منهي موضوع المدرب مع صفحة جديدة من العلاقة".

وواصل: "لكن فوجئت بتسريب اسم المدرب والصفقة عن طريق برنامج الكابتن احمد شوبير، مما سبب حرجا كبيرا لي خصوصا ان التوقيع لم يتم وعند التحقيق في الموضوع اكتشفنا ان التسريب تم عن طريق حسام غالي بحسن نية منه، فطلب مني الخطيب سيفيهات لمدربين اخرين لنشرها للتمويه، فتم بعث ذلك عن طريق احد وكلاء اللاعببن والمدربين".

وبحسب تركي آل الشيخ فإن دياز طلب قبل مباشرته التدريب تجديد بعض المنشآت وخصوصا غرفة الملابس ومدرج يسمى التتش ولكن الخطيب رأي أن طلبات دياز تعطي مؤشراً أنه قد يسبب بعض المتاعب مستقبلا ليرفض رئيس الأهلي التعاقد".

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وفي نوفمبر الماضي كشف أدهم الشرقاوي، عضو الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، أن دياز، المدير الفني السابق سيصبح المدير الفني الجديد للنادي الأهلي خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون.

وقال الشرقاوي في تصريحات لبرنامج "المحترف" إن المفاوضات بين الطرفين انتهت وخلال ساعات سيتم الإعلان عنها رسميًا، وسيكون نجله إمليانو دياز مساعدًا له بالإضافة إلى 4 مساعدين أخرين ولكن المفاوضات تعثرت مرة أخرى.

وجاء التقارب بين إداراتي الأهلي وبيراميدز والتى كللت بصفقة محمد مجدي "قفشة" مؤشراً عن انتهاء صفحة أزمة الأهلي وتركي آل الشيخ وعدم ممانعة الأخير من التعاون مع الأهلي.

المؤشر الثاني لارتباط الأهلي ودياز هو أن النادي الأحمر نفذ ما طلبه المدرب بالفعل وافتتح غرفة خلع ملابس واستشفاء على الطراز العالمي وهو الطلب الذى أفشل المفاوضات في المرة الأولي.

أما المؤشر الأخير فيتمل في مفاوضات دياز مع نادي الزمالك حيث إن راتب المدرب مع جهازه الذي يصل عدده إلى 8 أفراد 2 مليون يورو فى العام الواحد بحسب صحيفة "تي واي سي سبورت" الأرجنتينية وهو ما يريد بمبلغ نصف مليون يورو عن الراتب السنوي الذى يتقاضاه لاسارتي بصحبة مساعديه والذيى يبلغ مليون و500 ألف يورو.

وكانت مفاوضات الزمالك مع دياز قد توقفت بسبب اشتراط المدرب الأرجنتيني على أن تكون مدة العقد عامين مع التمسك بشرط جزائي يبلغ قيمته 6 أشهر وهي الشروط التي لن تقف عائقاً في ارتباطه بالأهلي الذي يرغب مسؤولوه في الاستقرار الفني للفريق الذى تناوب على إدارته الفنية 3 مدربين بخلاف لاسارتي.

الجدير بالذكر أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي كان قد نفى رحيل لاسارتي في الوقت الحالي مشدداً على أنه يسير بخطى ثابتة مع الفريق ببطولة دوري أبطال أفريقيا والدوري.