أخيراً.. زيدان يؤكد بقاء بيل وخاميس في ريال مدريد هذا الصيف

أكد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الجمعة بقاء الكولومبي خاميس رودريجيز والويلزي جاريث بيل مع الفريق الموسم الجديد وأنهما لن يرحلا كما كان متوقعاً.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي عشية مواجهة سيلتا فيجو في الجولة الأولى من الدوري الإسباني “خاميس في حالته البدنية الجيدة وأنا سعيد بوجوده في الفريق. سوف أعتمد على جميع اللاعبين الموجودين وهم سعداء بوجودهم في ريال مدريد”، وذلك رغم أنه لم يمنح اللاعب الكولومبي أي دقائق للعب بفترة الإعداد للموسم.

وكان خاميس قد رحل عن ريال مدريد إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لعدم اعتماد زيدان عليه، وعلى الرغم من أنه حصل على عروض للرحيل وأبدى أتلتيكو مدريد رغبة قوية في ضمه، فضل الكولومبي البقاء والمنافسة على مركز أساسي في الميرينجي. وعن بيل الذي سبق وطالب زيدان علناً برحيله قال “كان يبدو أنه سيرحل ولكنه الآن معنا. الدينمايكية والأمور تتغير وسوف أعتمد عليه مثل باقي اللاعبين. سوف أعتمد على جميع الموجودين. بيل لاعب مهم وأتمنى أن يصعب على جميع اللاعبين مهمة الاختيار بينهم”.