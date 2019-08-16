شاهد.. أبرز لمسات محمد حمدي زكي في عيد ميلاده الـ28

يحتفل النجم محمد حمدي زكي المنضم حديثًا للإسماعيلي، اليوم الجمعة، بعيد ميلاده الـ28 حيث إنه مواليد 16 أغسطس عام 1991.
ولد زكي بالإسكندرية وبدأ مسيرته الكروية بنادي الاتحاد السكندري ثم انتقل إلى النادي الأهلي في صيف 2015 وحصل
عاد إلى صفوف الفريق الأحمر بدءًا من الموسم الجديد 2016–2017 ، ثم أعير إلى نادي إنبي في 19 يناير 2017 لمدة 6 أشهر.
في 29 أغسطس 2017 انتقل إلى نادي سموحة رسميًا في صفقة بيع نهائي، لمدة 3 مواسم مقابل مليون جنيه.
أخيرًا انضم حمدي زكي لصفوف الإسماعيلي خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالي 2019، ويرغب اللاعب في تقديم مستوى جيد خلال الفترة المقبلة يليق باسمه وباسم الدراويش.
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