توفير حافلات لنقل مشجعي الزمالك لملعب برج العرب لمؤازرة الفريق أمام بطل الصومال

حرص مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على توفير عدد كبير من الحافلات لنقل جماهير وأعضاء النادي إلى ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب. وقام منصور بتوفير الحافلات حرصا على راحة الجماهير والأعضاء المتجهة إلى مدينة برج العرب لتشجيع فريق الكرة في بداية مشواره الأفريقي. الأفريقي. ويواجه، اليوم الجمعة، فريق الزمالك نظيره ديكاداها الصومالي في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب الجيش بمدينة برج العرب، في ذهاب دور الـ٦٤ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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