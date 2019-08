شاهد..لحظة إصابة أدريان حارس ليفربول عقب التتويج بالسوبر الأوروبي

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن إصابة الإسباني أدريان حارس مرمى الفريق، وصعوبة مشاركته مع الريدز في المباراة المقبلة أمام ساوثهامبتون في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أضاف كلوب في المؤتمر الصحفي لمباراة الفريق أمام ساوثهامبتون : " أدريان قد لا يشارك أمام ساوثهامبتون بسبب الإصابة في الكاحل، بعدما قفز أحد المشجعين للاحتفال معه بعد الفوز أمام تشيلسي في مباراة السوبر، وقد لا يستطيع المشاركة".

تابع كلوب: " مما لا شك به كم نحب

شاهد إصابة أدريان خلال الاحتفالات بالتتويج بالسوبر الأوروبي عقب الفوز على تشيلسي..

يعاني البرازيلي أليسون حارس ليفربول من إصابة بتمزق سيجعله يغيب عن الملاعب لمدة شهر، قبل أن يتلقي ليفربول الضربة الثانية بغياب الحارس الثاني، أدريان الذي يعاني من إصابة.

من المحتمل أن يشارك أندي لونيرجان الحارس الثالث لليفربول أمام ساوثهامبتون، ليكون أكبر لاعب إنجليزي يلعب أولى مبارياته على الإطلاق في البريميرليج، بعمر 35 عامًا و302 يوم، في القرن الـ21 في حال مشاركته.