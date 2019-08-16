الوافدون الجدد على رأس قائمة الإسماعيلي لمواجهة بتروجيت

أعلن محمود جابر، المدير الفني لفريق الإسماعيلى، قائمة الفريق التي تواجه بتروجيت فى تمام الخامسة من مساء اليوم في أولى مبارياته الودية بمعسكره في مدينة 6 أكتوبر على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس.

وتضم القائمة 22 لاعبا وهم: محمد مجدى، محمد فوزى، محمد هاشم، محمد مجدى الجمل، ابراهيم ابو اليزيد، محمد عمار، احمد فتحى كاستيلو، احمد ايمن، أسامة إبراهيم، حمد الزوى، عماد حمدى، محمود دونجا، نادر رمضان، محمد بيومى، مصطفى فارس، خليل على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس.وتضم القائمة 22 لاعبا وهم: محمد مجدى، محمد فوزى، محمد هاشم، محمد مجدى الجمل، ابراهيم ابو اليزيد، محمد عمار، احمد فتحى كاستيلو، احمد ايمن، أسامة إبراهيم، حمد الزوى، عماد حمدى، محمود دونجا، نادر رمضان، محمد بيومى، مصطفى فارس، خليل نيمار ، مدحت فقوسة، وجيه عبدالحكيم، احمد مدبولى، محمد الشامى، بينسون شيلونجو، بيكيتى سيلفا.

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