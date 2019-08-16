الكشف عن رقم قميص إسماعيل بن ناصر مع ميلان

أعلن نادي ميلان الإيطالي عن رقم الجزائري إسماعيل بن ناصر، المنتقل حديثًا إلى صفوف الفريق، خلال الانتقالات الصيفية الجارية من نادي إمبولي.

وكشف النادي الإيطالي أن بن ناصر سيرتدي رقم 4 مع

الفريق.

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وانتقل بن ناصر بطل أمم أفريقيا 2019 مع منتخب بلاده الجزائر التي أقيمت في مصر، إلى ميلان قادمًا من نادي إمبولي، بصفقة بلغت قيمتها

16 مليون يورو.

وفاز بن ناصر بجائزة أفضل لاعب في بطولة أمم أفريقيا بعد المستويات الرائعة التي قدمها مع الجزائر.

يذكر أن بن ناصر بدأ مسيرته مع نادي أرليس اليوناني، قبل الانتقال إلى أرسنال في 2015، ثم رحل إلى إمبولي في 2017 .