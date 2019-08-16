زيدان يرفض التعليق حول إمكانية ضم بوجبا

تحدث زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، عن امكانية انتقال بوجبا لصفوف الفريق خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

ورفض زيدان في المؤتمر الصحفي لمباراة الفريق أمام سيلتا فيجو والتي من المقرر لها غدًا السبت، التعليق، قائلًا: " بوجبا لاعب لمانشستر يونايتد ويجب أن نحترم ذلك الأمر، نحن هنا نفكر في مباراة

الغد أمام سيلتا".

وتابع: "تعاقدات جديدة حتى 2 سبتمبر ، يمكن أن يحدث أي شيء لدينا مباراة هامة غدًا وسوف نبدأ مع هؤلاء اللاعبين".

وكانت التقارير الصحفية أكدت رغبة بوجبا في الرحيل عن اليونايتد من أجل الذهاب إلى ريال مدريد، واللعب تحت قيادة

زين الدين زيدان مدرب الملكي، لكن إدارة مانشستر يونايتد رفضت رحيل اللاعب وتمسكها به.

وهو ما أكده ماتياس بوجبا، شقيق بول بوجبا، أنه أخيه يريد الرحيل عن مانشستر يونايتد، الانضمام إلى ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، خلال تواجده في برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني الشهير أمس، قائلًا:" بول يريد الانتقال من فريقه الحالي، لكن لا يمكنه فعل كل شيء. هو لا يستطيع القيام بكل شيء يريده معهم".