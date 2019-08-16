زيدان: بيل ورودريجيز لاعبان مهمان لدينا

أكد زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، أن جاريث بيل ورودريجيز لاعبان مهمان لدى الفريق الملكي، بعد اقترابهما من الرحيل عن صفوف الفريق.

وأشار زيدان في المؤتمر الصحفي لمباراة الفريق أمام سيلتا فيجو والتي من المقرر لها غدًا السبت في المباراة الافتتاحية للدوري الإسباني: "بيل كان

قريبًا من الرحيل عن الفريق، ولكن الأن، هو لاعب معنا، الأمور قد تتغير، هو لاعب مهم وسنعتمد عليه مثل اللاعبين الآخرين".وأضاف زيدان:" لديه عقد مع ريال مدريد، هو لاعب مهم، أريد من جميع اللاعبين أن يصعّبوا عليَّ اختياري للتشكيلة، أما خاميس فهو جاهز وأنا سعيد لوجوده في الفريق".وتابع: "سوف اعتمد على كل من هم هنا، جميع اللاعبين لدي سعداء لوجودهم هنا".

وكان بيل ورودريجيز قريبان من الرحيل عن صفوف الفريق، بعد عدم رغبة زيدان في تواجدهما مع الفريق، وكان بيل قريب من الانتقال إلى الدوري الصيني قبل أن تفشل المفاوضات، في حين يرغب كل من نادي نابولي وأتلتيكو مدريد بضم الكولومبي رودريجيز.