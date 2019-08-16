أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن إصابة نجمه إيدين هازارد جناح الفريق الملكي وعدم استطاعته للمشاركة في المباراة الافتتاحية بالدوري الإسباني.
وأشار النادي في بيانه الرسمي، أن الفحوصات الطبية كشفت عن إصابة هازارد في العضلة الأمامية في الفخذ الأيمن، بدون ذكر المدة التي سيستغرقها اللاعب منأجل التعافي.
ويستعد ريال مدريد لمواجهة سيلتا فيجو، غدًا السبت، في المباراة الافتتاحية بالدوري الإسباني.
وكان هازارد انتقل إلى ريال مدريد في الصيف الجاري، قادمًا من تشيلسي مقابل 100 مليون يورو.
كانت هذه تفاصيل خبر ريال مدريد يتلقى ضربة موجعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.