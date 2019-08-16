ريال مدريد يتلقى ضربة موجعة

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن إصابة نجمه إيدين هازارد جناح الفريق الملكي وعدم استطاعته للمشاركة في المباراة الافتتاحية بالدوري الإسباني.

وأشار النادي في بيانه الرسمي، أن الفحوصات الطبية كشفت عن إصابة هازارد في العضلة الأمامية في الفخذ الأيمن، بدون ذكر المدة التي سيستغرقها اللاعب من

أجل التعافي.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة سيلتا فيجو، غدًا السبت، في المباراة الافتتاحية بالدوري الإسباني.

وكان هازارد انتقل إلى ريال مدريد في الصيف الجاري، قادمًا من تشيلسي مقابل 100 مليون يورو.