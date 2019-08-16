لاسارتي يستقر على الدفع بالشناوي أمام اطلع بره

استقر الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي على إشراك محمد الشناوي حارس المرمى من جديد في لقاء بيراميدز.

وجلس الشناوي بديلاً في لقاء الأهلي ضد اطلع بره بطل جنوب السودان في دوري أبطال أفريقيا الذي فاز به الفريق الأحمر برباعية دون رد. جديد في لقاء بيراميدز.وجلس الشناوي بديلاً في لقاء الأهلي ضد اطلع بره بطل جنوب السودان في دوري أبطال أفريقيا الذي فاز به الفريق الأحمر برباعية دون رد.

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