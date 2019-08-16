المقاصة يضم عمرو مرعي على سبيل الإعارة

تعاقد نادي مصر المقاصة مع عمرو مرعي، مهاجم فريق بيراميدز، لمدة موسم على سبيل الإعارة.

كان الأهلي والزمالك تفاوضا لضم اللاعب في الأسابيع الماضية قبل أن يرحل للمقاصة. بيراميدز، لمدة موسم على سبيل الإعارة.كان الأهلي والزمالك تفاوضا لضم اللاعب في الأسابيع الماضية قبل أن يرحل للمقاصة.

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