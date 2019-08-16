رياضة | آخرهم مدحت عبد الهادي.. سقطات كوميدية لنجوم الكرة المصرية (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آخرهم مدحت عبد الهادي.. سقطات كوميدية لنجوم الكرة المصرية (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع مدحت عبد الهادي نجم الزمالك الأسبق في خطأ فادح، بعد مطالبته لاعبي الزمالك بتحقيق الفوز على الترجي التونسي في مباراة السوبر الإفريقي من أجل المشاركة في كأس العالم للأندية، رغم أن اللوائح تنص على تأهل بطل دوري أبطال إفريقيا للمونديال وليس بطل السوبر.

وأعاد "عبد الهادي" للأذهان بعض الأخطاء الكوميدية التي وقع فيها نجوم كرة القدم وبعض المسئولين عن اللعبة بمصر خلال الفترة الماضية، والتي تدل إما عن جهل بلوائح وقوانين البطولات المختلفة، أو غياب الوعي وعدم التركيز خلال الإدلاء بالتصريحات التليفزيونية.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز الأخطاء الكوميدية لنجوم الكرة المصرية خلال الفترة الأخيرة:-

- مصطفي يونس "زملكاوي":

باسم مرسي مهاجم الزمالك وقع في خطأ فادح عندما صرح عقب فوز الزمالك علي الأهلي في مباراة القمة في أبريل عام 2018 قائلًا: "من الطبيعي أن يفوز الزمالك على الأهلي، لأن الزمالك ناد كبير لعب له نجوم كبار مثل حسن شحاتة، وحازم إمام، وميدو، ومصطفى يونس"، رغم أن "يونس" كان قائدًا للفريق الأحمر ولم يرتدي قميص الزمالك طوال مشواره بالملاعب.

- مصر أفضل ثوالث.. وهولندا الحصان الأسود

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آثار عصام عبد المنعم موجة كبيرة من السخرية منه قبل إنطلاق بطولة كأس العالم، بعد تصريحاته عقب ودية مصر وبلجيكا في يونيو 2018 والذي تمني فيها تأهل منتخب مصر كأفضل ثوالث عن مجموعته بالمونديال رغم أن المجموعة يتأهل عنها الأول والثاني فقط.

وواصل "عبد المنعم" أخطائه وقال: " أسبانيا وألمانيا وهولندا قد يكون أحدهم الحصان الأسود في كأس العالم"، رغم أن المنتخب الهولندي لم يتأهل لمونديال روسيا 2018.

- خطأ فادح لرئيس الزمالك

عقب فوز الزمالك على بجاية الجزائري في دور الـ16 لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2016، صرح رئيس الزمالك مرتضي منصور قائلًا: " تغلب الزمالك علي بجاية بهدفين في مصر وإن شاء الله لو فزنا أو تعادلنا في لقاء الإياب سيضمن الفريق التأهل للمربع الذهبي للبطولة"، وتناسي أن بعد تجاوز دور الـ16 سوف يتأهل الزمالك لدور الثمانية وليس نصف النهائي.

- بطل السوبر في مونديال الأندية

مدحت عبد الهادي نجم الزمالك السابق فاجئ الجميع بتصريحات غريبة قال فيها: "الزمالك يمتلك مجموعة مميزة وبعد مباراة ليفربول وتشيلسي في السوبر الأوروبي نفكر متى يواجه الزمالك نظيره الترجي في السوبر الإفريقي؟ ويجب على اللاعبين الفوز عليه من أجل المشاركة في كأس العالم للأندية واللعب مع هذه النوعية من الأندية الأوروبية"، رغم أن اللوائح تنص على مشاركة بطل دوري الأبطال في المونديال وليس بطل السوبر الإفريقي.



