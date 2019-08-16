رياضة | عبدالحفيظ يعقد جلسة مع مارسيللو بالأهلي بسبب الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبدالحفيظ يعقد جلسة مع مارسيللو بالأهلي بسبب الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع حسين السيد ظهير أيسر الفريق، على هامش مران الفريق استعدادا لمواجهة بيراميدز سبورت، بمسابقة كأس مصر.

وتأتي الجلسة، لرغبة عبدالحفيظ في الاستفسار من لاعبه حقيقة التفاوض مع الزمالك أو التوقيع له خلال الساعات الماضية.