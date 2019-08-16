رياضة | عبدالحفيظ يعقد جلسة مع مارسيللو بالأهلي بسبب الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبدالحفيظ يعقد جلسة مع مارسيللو بالأهلي بسبب الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يعقد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع حسين السيد ظهير أيسر الفريق، على هامش مران الفريق استعدادا لمواجهة بيراميدز سبورت، بمسابقة كأس مصر.
وتأتي الجلسة، لرغبة عبدالحفيظ في الاستفسار من لاعبه حقيقة التفاوض مع الزمالك أو التوقيع له خلال الساعات الماضية.
وخرج مارسيللو من حسابات الأوراجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني، ولم يتم قيده بقائمة الفريق استعدادا للموسم الجديد.
ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز سبورت، مساء غد السبت على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن مؤجلات الدور الستة عشر لمسابقة كأس مصر.