رياضة | مارتن لاسارتي يحذر الأهلي من ثنائي بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مارتن لاسارتي يحذر الأهلي من ثنائي بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي التجهيز لمواجهة عبد الله السعيد وجون وأنطوي ثنائي بيراميدز في مباراة الغد بدور الـ16 لكأس مصر. وحرص مدرب الأهلي على تخصيص تدريبات خاصة للغاية للاعبي الخط الخلفي ووسط الملعب من أجل تدريبهم على كيفية مواجهة هجوم بيراميدز والثنائي السعيد وأنطوي. Advertisements ونال الثنائي عبدالله السعيد وجون أنطوي النصيب الأكبر من تحذيرات لاسارتي للاعبي الأهلي قبل مباراة الغد.

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