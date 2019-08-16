رياضة | "العالمي في أزمة".. تطورات مثيرة في صفقة النصر المنتظرة

أشارت تقارير صحفية سعودية، بأن نادي النصر قد أصبح في أزمة، وذلك بعدما رفض نادي الإتفاق العرض المقدم من قبل إدارة نادي النصر لضم اللاعب "محمد الكويكبي" خلال سوق الإنتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت التقارير الصحفية، بأن نادي النصر قد قدم عرض جديد لإدارة الإتفاق، ينص على الحصول على اللاعب :محمد الكويكبي" بنظام الإعارة لمدة عام واحد فقط، وهذا بعدما رفض نادي الاتفاق التنازل عن خدمات اللاعب بصورة نهائية عن طريق البيع النهائي.

وأشارت الصحف السعودية، بأن نادي النصر يريد التعاقد مع لاعب جديد في مركز الجناح الهجومي، وذلك بعدما قرر المدرب "فيتوريا" عدم قيد المغربي نور الدين إمرابط، والنيجيري أحمد موسى في القائمة الآسيوية للفريق.